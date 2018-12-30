Gaziantep'te Kar Yağışı

Gaziantep'te dün akşamdan bu yana aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle şehrin yüksek yerleri beyaza büründü.

Kent merkezindeki kavşaklarda görev alan trafik polisleri ve zabıta ekipleri, olası kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tatil gününü fırsat bilen çocuklar ise arkadaşlarıyla kartopu oynadı, poşet ve leğen üzerinde kayarak, eğlenceli vakit geçirdi.

Kentte uzun bir aradan sonra kar yağması sevinçle karşılandı.

Çocuklardan Ahmet Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yıl kente kar yağmadığını belirterek, "Bugün arkadaşlarımızla leğenle karda kaydık. Kartopu oynadık ve kardan adam yaptık. Arkadaşlarımızla çok heyecanlıyız. Yarın inşallah okullar tatil olur ve karın keyfini daha çok çıkarırız." dedi.

Yusuf Erkılıç da karı çok sevdiğini ifade ederek, "Sabah annem müjdeyi verdi. Pencereden batım kar yağmış inanılmaz mutlu oldum. Hemen arkadaşlarla dışarı çıktık ve çok eğleniyoruz. Kartopu oynadık doyasıya, kardan adam yaptık, leğenlerle kayıyoruz. İnşallah hep yağar kar." diye konuştu.

Öte yandan meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA