Gaziantep'te Kar Yağışı

Gaziantep'te dün akşamdan bu yana aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek yerleri beyaza büründü.

Kent merkezindeki kavşaklarda görev alan trafik polisleri ve zabıta ekipleri, olası kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte uzun bir aradan sonra kar yağması sevinçle karşılandı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar arkadaşlarıyla kar topu oynadı, poşet ve leğen üzerinde kayarak, eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklardan Ahmet Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yıl kente kar yağmadığını belirterek, "Bugün arkadaşlarımızla leğenle karda kaydık. Kar topu oynadık ve kardan adam yaptık. Arkadaşlarımızla çok heyecanlıyız. Yarın inşallah okullar tatil olur ve karın keyfini daha çok çıkarırız." dedi.

Yusuf Erkılıç da karı çok sevdiğini ifade ederek, "Sabah annem müjdeyi verdi. Pencereden baktım kar yağmış, inanılmaz mutlu oldum. Hemen arkadaşlarla dışarı çıktık ve çok eğleniyoruz. Kar topu oynadık doyasıya, kardan adam yaptık, leğenlerle kayıyoruz. İnşallah hep yağar kar." diye konuştu.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA