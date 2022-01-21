Gaziantep'te kar ve don hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'te etkili olan soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken, kentte 3 gün önce etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'te etkili olan soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken, kentte 3 gün önce etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Ana arterlerin temizlendiği, ara sokaklarda da halen ulaşımın güçlükle sağlanabildiği kentteki vatandaş ve sürücüler, karla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üstünde biriken karları temizledi, soğuk hava nedeniyle de çatılarda buz sarkıtları oluştu.

"1960'lı yıllardan sonra ilk defa 50 santimetre üstünde kar"

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ise kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trafik Kontrol Merkezi'nde yaptığı konuşmada, şehrin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirtti.

İlçe belediyeleriyle bir araya gelerek önümüzdeki süreç için hazırlandıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kent bu tarihi dönemde 1960'lı yıllardan sonra ilk defa 50 santimetre üstünde karla tanıştı. Kar, rahmet, bereket ve hayat demek. Bizim kuraklıkla mücadelemiz için önemli. Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar ve koordinasyon ihtiyacı doğdu. Vatandaşın rahatsız olduğu konuları daha da kontrol edebilecek şekilde çalışma yapmak için bir aradayız. Zaman iş, güç birliği, koordinasyon zamanı. Birlik ve hızlı hareket etme açısından bu iş birliğini çok önemsiyoruz."