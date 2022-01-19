Gaziantep'te kar trafiği durdurdu

Gaziantep'te hayatı dün akşam felç eden kar yağışı tüm kentte trafiği durma noktasına getirdi.

Gaziantep'te hayatı dün akşam felç eden kar yağışı tüm kentte trafiği durma noktasına getirdi. Yolda saatlerce bekleyen sürücüler adeta çileden çıktı.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı iş çıkışı evlerine dönmek isteyen vatandaşların eve dönüş yolunu çileye çevirdi. Kısa sürede tüm şehri etkisi altına alan kar yağışı ana arter ve caddelerin kapanmasına neden oldu. Yollarda yüzlerce metre uzunluğundan araç kuyruğu oluştururken kentin tamamında trafik durma noktasına geldi. Tramvay seferleri kar yağışından dolayı aksarken yolda aracıyla ilerlemeyen vatandaşlar, araçlarını yolun ortasında bırakarak yaya olarak devam etti.

Yollarda kara saplanan araçları saplandığı yerden kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, araçları kardan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Trafiğin santim santim ilerlediği saatlerde yaşanan yoğunluk sürücülerin tepkisine neden oldu.

Ahmet Kırmaz, "45 dakikadır kavşakta bekliyorum. Rezilliğimizi görüyorsunuz" dedi.

Normalde 20 dakikada geldiği yolu bu akşam 2 saatte geldiğini ifade eden Cem Kara ise "Geldim ama artık ilerleyemiyorum. Arabamı kaldırıma bıraktım. Orda bekliyor. Bu akşam eve varabileceğimi düşünmüyorum. İleride bir arkadaşım oturuyor orada gidip kalmayı düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP