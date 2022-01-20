Gaziantep'te kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürüyor - Haberler
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Gaziantep'te kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürüyor
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te etkili olan kar sonrasında yol açma çalışmaları sürüyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kar sonrasında yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşe bıraktı. Güneşli bir havaya uyanan vatandaşlar arabalarının üzerlerini ve çevredeki karları temizlerken, bazıları otomobillerine zincir taktı. Bazı araçların ise park halinde bırakıldıkları görülüyor.

Şehrin ana arterlerinde ulaşım sorunsuz sürerken bazı ara sokaklarda ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Trafik ekipleri sürücüleri yavaş seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama ve yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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