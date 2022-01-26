Gaziantep'te kar saplanan ambulansı belediye ekipleri kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan ambulans, belediye ekiplerince kurtardı.

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğu, yaptığı yazılı açıklamada, "Hasta olan vatandaşlarımızın yardımına giden ve yolda kalan 112 Acil Sağlık ekibini ve ambulans aracı ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve vatandaşımıza ulaşması için tekrar yoluna devam etmesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.