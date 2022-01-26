Gaziantep'te kar saplanan ambulansı belediye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te kar saplanan ambulansı belediye ekipleri kurtardı

Gaziantep'te kar saplanan ambulansı belediye ekipleri kurtardı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan ambulans, belediye ekiplerince kurtardı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan ambulans, belediye ekiplerince kurtardı.

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğu, yaptığı yazılı açıklamada, "Hasta olan vatandaşlarımızın yardımına giden ve yolda kalan 112 Acil Sağlık ekibini ve ambulans aracı ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve vatandaşımıza ulaşması için tekrar yoluna devam etmesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, 112 Acil, Ambulans, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title