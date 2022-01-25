Gaziantep'te kar nedeniyle kamu mesai saatlerinde yeni düzenleme

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte akşam saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarındaki mesainin bugün 16.00'da biteceğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını anlatan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemek için kamu kurumlardaki mesai 16.00'da sonlandırılacaktır. Lütfen kar yağmadan evinize gidip, mecbur olmadıkça özel aracınızla trafiğe çıkmayınız. Meteorolojiye göre, bugün akşam saatlerinden sonra Gaziantep genelinde görülecek kar yağışlarının yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Öte yandan kent genelinde yürütülen mücadele çalışmaları havadan da kontrol ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen helikopterle çekilen görüntüleri paylaşan Gaziantep Valiliği, "Görüntülere göre kent genelindeki tüm ana arterler trafiğe açık durumda." bilgisini verdi.