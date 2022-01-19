Gaziantep'te kar nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te kar nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Gaziantep'te kar nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Gaziantep'te, sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerince hastanelere ulaştırıldı.

GAZİANTEP (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Gaziantep'te, sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerince hastanelere ulaştırıldı.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle oluşturulan kriz masası, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak üzere çalışmalar yapıyor.

Sağlık sorunları olan ve ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşları hızlıca sağlık merkezine ulaştırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından destek istendi.

İtfaiye ekipleri gelen talepler doğrultusunda vatandaşları evlerinden alarak hastanelere taşıdı.

Gaziantep'te kar nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, İtfaiye, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title