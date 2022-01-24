Gaziantep'te kar nedeniyle evden çıkamayan yaşlı çifti AFAD çocuklarına ulaştırdı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD ekipleri, kar nedeniyle evden çıkamayan yaşlı çifti çocuklarına götürdü.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD ekipleri, kar nedeniyle evden çıkamayan yaşlı çifti çocuklarına götürdü.
Kar nedeniyle yolu kapanan ilçeye bağlı kırsal Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Salih ve eşi Senem Dönme, ilçe merkezindeki çocuklarına gitmek için AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Bunun üzerine amfibik araçla adrese giden ekipler, protez bacaklı Salih Dönme'yi sırtlarında araca kadar taşıdı.
Yaşlı çift, ekipler tarafından ilçedeki çocuklarının yanına ulaştırıldı.