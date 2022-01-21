GAZİANTEP - Kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 13 koyun telef oldu

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aşırı kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda 13 koyun telef oldu.

Şahinbey ilçesi Serince Mahallesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Ahırda bulunan 13 koyun telef oldu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ile çatısı çöken ahırda incelemede bulundu.

Gül ve Şahin, hayvanların sahibi Hasan Tosun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül, buradaki açıklamasında, kentte 18 Ocak'ta yoğun kar yağışının yaşandığını söyledi.

Kent genelinde can kaybının olmadığını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Köyde ahır olarak kullanılan yerde çökme olmuş ve 13 hayvan telef olmuş. Kent genelinde zarar gören gerek tarımsal yapılar gerekse konut ve benzeri yapıları ziyaret ediyoruz. Çok şükür can kaybı yok. Vatandaşın malı bizim için çok önemli. Kardeşimize geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. Yapabileceğimiz ne varsa onu yapmak istiyoruz."