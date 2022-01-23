Gaziantep'te kar nedeniyle 9 tesis vatandaşa hizmet için hazırlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kar nedeniyle sokakta kalan vatandaşlar için 9 sosyal tesis hizmete hazır hale getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir yandan kapanan yolları açmak için seferber olan belediye ekipleri bir yandan da sokakta kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürütüyor.

Belediye acil durumlarda vatandaşların yararlanması için taziye evlerini ve spor salonlarını hazırladı.

Şahinbey ilçesindeki Beyazlar, Gülsen Özkaya, Yunus Emre, Selahaddin, Şehitkamil ilçesinde ise Esen- Bülent Uslu, Mehmet Servi Erdemoğlu, Gazikent taziye evleri dışarıda kalan vatandaşlara hizmet verebilecek duruma getirildi.

Belediye, Ertuğrul Gazi ve Karacaahmet Spor Salonları'nı da vatandaşın hizmetine açık tutuyor.

Tesislerden yararlanacak vatandaşlara kumanya, çay ve meyve suyu ikramında bulunulacak.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi soğuk hava nedeniyle bir hafta boyunca gece ücretsiz tramvay seferleri gerçekleştirmeye karar verdi.

Gece yarısından itibaren tramvay güzergahında birer saat arayla seferler düzenlenecek.