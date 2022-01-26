Gaziantep'te kar manzarası - Haberler
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Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

GAZİANTEP, geçen hafta başlayan kar yağışıyla beyaza bürünürken, kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzaralar ortaya çıktı.

GAZİANTEP, geçen hafta başlayan kar yağışıyla beyaza bürünürken, kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzaralar ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu Gaziantep'te kar yağışı, 1 haftadır devam ediyor. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden olan Gaziantep, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte tarihi Gaziantep Kalesi ile parklarda güzel görüntüler oluştu. Birçok kişi de günlük yaşamı etkileyen karın oluşturduğu beyaz güzelliği fotoğrafladı.


Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Gaziantep'te kar manzarası

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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