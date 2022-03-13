Gaziantep'te kar etkili oluyor
AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te öğlen saatlerinde başlayan kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te öğlen saatlerinde başlayan kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Kar nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı.
Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanması üzerine yollarda önlem alan trafik polisleri, sürücülere kar lastiği takmaları ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yoğun kara karşı vatandaşları uyardı.
Paylaşımında kentte görevlilerin 7/24 görevi başında olacağını belirten Gül, "Kar lastiği olmadan trafiğe çıkılması yasaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayınız" ifadelerini kullandı.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel