Gaziantep'te kar etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.
Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte, öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar parklarda kar topu oynadı. Kar yağışı nedeniyle birçok kişi yürümekte güçlük çekerken, trafikteki sürücüler de zorlukla ilerledi.- Gaziantep