Gaziantep'te kar etkili oldu - Haberler
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Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Okulların tatil olduğu kentte, çocuklar kar topu oynadı.

Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte, öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar parklarda kar topu oynadı. Kar yağışı nedeniyle birçok kişi yürümekte güçlük çekerken, trafikteki sürücüler de zorlukla ilerledi.


- Gaziantep
Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu

Gaziantep'te kar etkili oldu

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Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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