Gaziantep'te Kar Etkili Oldu

GAZİANTEP'te yılın ilk günü yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü kentte, sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle, yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle araçlar kayarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yayalar ise yürümekte zorluk çekti. Yetkililer, gün boyu devam etmesi beklenen yağış ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. - Gaziantep

Kaynak: DHA