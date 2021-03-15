Gaziantep'te kapkaç zanlısı tutuklandı
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Gaziantep'te kapkaç zanlısı tutuklandı

15.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:36
Gaziantep'te kapkaç zanlısı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Saha Mahallesi'nde bir kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede şüphelinin E.Ö. olduğu belirlendi.

Şüpheli, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonrasında belirlenen adreste yakalandı. 15 suçtan kaydı bulunduğu belirlenen E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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