Gaziantep'te Kapkaç Zanlısı Tutuklandı

Gaziantep'te kapkaç suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul yağma ve kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sonucu, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şehitkamil ilçesinde 3 farklı "kapkaç suretiyle hırsızlık", Şahinbey ilçesindeyse "silahlı yağma" olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.