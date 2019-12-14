Gaziantep'te kapkaç zanlısı kaçarken yakalandı
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Gaziantep'te kapkaç zanlısı kaçarken yakalandı

Gaziantep'te kapkaç yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

14.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:58
Gaziantep'te kapkaç zanlısı kaçarken yakalandı

'te kapkaç yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, 'nde görev yaptıkları sırada bir kadının kapkaç yöntemiyle cep telefonunun çalındığını gördü.

Ekipler, kaçan zanlıyı yakaladı. Şüphelinin üst aramasında çaldığı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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