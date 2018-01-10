Gaziantep'te Kapkaç Zanlılarına Yönelik Operasyon

Gaziantep'te kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde kapkaç olaylarına karıştığı belirlenen 20 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce adreslerinde gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.