Gaziantep'te Kapkaç Zanlıları Tutuklandı

Gaziantep'te, kapkaç yoluyla hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Barış ve Fikri Paşa mahallelerinde, 10 dakika arayla iki kadının cep telefonunu kapkaç yoluyla alan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin O.A. ve M.H.Ö. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, iki zanlının, motosikletle seyir halinde iken yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu alması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA