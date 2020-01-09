Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle hırsızlık iddiası
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde kapkaç yöntemiyle meydana gelen cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kimlik araştırması yapan ekipler, şüphelilerin R.Ş. ve R.Ç. olduğunu belirledi.
Adreslerinde yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.