Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

10.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:32

Gaziantep'te evden hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağdaş, Şenyurt ve Güzelvadi mahallelerinde kapkaçla evden hırsızlık ve çalıntı hırsızlık malzemelerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: AA