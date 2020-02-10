Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
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Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

Gaziantep'te evden hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan 4 şüpheli yakalandı.

10.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:32
Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

'te evden hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağdaş, Şenyurt ve Güzelvadi mahallelerinde kapkaçla evden hırsızlık ve çalıntı hırsızlık malzemelerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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