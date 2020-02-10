Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
Gaziantep'te evden hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te evden hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağdaş, Şenyurt ve Güzelvadi mahallelerinde kapkaçla evden hırsızlık ve çalıntı hırsızlık malzemelerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakaladı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler, mahkemeye sevk edildi.