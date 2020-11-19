Gaziantep'te, kapkaç ve dolandırılıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te, kapkaç ve dolandırılıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

19.11.2020 09:46 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:51
Gaziantep'te, kapkaç ve dolandırılıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir kapkaç ve iki dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

GAZİANTEP'te, bir kapkaç ve iki dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen bir kapkaç ve iki dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Mağdurların şikayeti ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep'te, kapkaç ve dolandırılıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

İlgili Haberler

Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı
GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı
'Kapkaç' yöntemiyle telefon çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
"Kapkaç" yöntemiyle telefon çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Tarkan Demet Akalın Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Deniz Türüç Lewis Hamilton Malcolm Thomas
Tüm Haberler Uefa Milli Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te, kapkaç ve dolandırılıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 09:51:32. #1.14#
title