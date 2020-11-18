GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı
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GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

18.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:41

Gaziantep'te kapkaç ve iki farklı dolandırıcılık olayına karışan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te kapkaç ve iki farklı dolandırıcılık olayına karışan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kapkaç ve dolandırıcılık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Polis, Şahinbey ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ve Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 2 farklı dolandırıcılık olaylarının şüphelilerinin kimliklerini olay yerinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inleyerek tespit etti.

Yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı
GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı
GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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