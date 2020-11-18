GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı
18.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:41
Gaziantep'te kapkaç ve iki farklı dolandırıcılık olayına karışan 3 zanlı cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te kapkaç ve iki farklı dolandırıcılık olayına karışan 3 zanlı cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kapkaç ve dolandırıcılık olaylarına karşı çalışma başlattı.
Polis, Şahinbey ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ve Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 2 farklı dolandırıcılık olaylarının şüphelilerinin kimliklerini olay yerinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inleyerek tespit etti.
Yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı