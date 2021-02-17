Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama

17.02.2021 09:12 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:15
Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama

GAZİANTEP'te, son bir hafta içerisinde 2 kapkaç, 1 yankesicilik ve 1 dolandırıcılık olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, son bir hafta içerisinde 2 kapkaç, 1 yankesicilik ve 1 dolandırıcılık olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, 9- 15 Şubat tarihleri arasında 4 vatandaş kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık mağduru olduklarını belirterek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur vatandaşların bilgisine başvurup olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası 2'si kadın 5 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, bu kişileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen kimlikleri açıklanmayan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama
Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama
Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 09:27:36. #1.16#
title