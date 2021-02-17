Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama

GAZİANTEP'te, son bir hafta içerisinde 2 kapkaç, 1 yankesicilik ve 1 dolandırıcılık olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, son bir hafta içerisinde 2 kapkaç, 1 yankesicilik ve 1 dolandırıcılık olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, 9- 15 Şubat tarihleri arasında 4 vatandaş kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık mağduru olduklarını belirterek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur vatandaşların bilgisine başvurup olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası 2'si kadın 5 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, bu kişileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen kimlikleri açıklanmayan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ