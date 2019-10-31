Gaziantep'te kapkaç şüphelisi yakalandı

31.10.2019 18:00

Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kadının elindeki cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheli bölgede yapılan araştırma sonucu çaldığı telefonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA