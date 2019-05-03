Gaziantep'te Kapkaç Şüphelileri Tutuklandı

Gaziantep'te kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Karataş Mahallesi'nde bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların E.S ve H.S olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA