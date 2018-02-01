Gaziantep'te Kapkaç Şüphelileri Tutuklandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen iki ayrı kapkaç olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde 27 Ocak'ta 2 altın bilezik, bir saat, cep telefonu ve 235 liranın bulunduğu çantanın kapkaç yöntemiyle çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.Y, M.E. ve A.A, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen ziynet eşyası ile bir saat ve cep telefonu mağdura teslim edildi.

Ekipler, Konak Mahallesi'nde 29 Ocak'ta Suriyeli uyruklu bir kişinin 4 bin avro, 3 bin dolar, 4 bin lira, 5 altın bilezik, 4 yüzük ve cep telefonunun bulunduğu çantanın motosikletli şüphelilerce çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi H.A ile H.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, Suriyeli kişiye ait olduğu değerlendirilen 11 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklandı.