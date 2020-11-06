Gaziantep'te kapkaç olaylarına 2 tutuklama

Gaziantep'te 7 kapkaççılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Gaziantep'te 7 kapkaççılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 12-30 Ekim'de gerçekleştirilen kapkaç olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal