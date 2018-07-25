Gaziantep'te Kapkaç İddiası
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddia edilen iki şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddia edilen iki şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi Bardacık Sokak'ta 4 gün önce Suriye uyruklu Tulin S, evine döndüğü sırada yanına yaklaşan iki kişi kadının omzundaki çantayı alarak kaçtı.
Suriyeli kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis, olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Yapılan çalışma sonucu olayın faili oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.C. ile A.A. adlı şüpheliler, gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, tutuklandı.