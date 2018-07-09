Gaziantep'te Kapkaç İddiası
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Gaziantep'te Kapkaç İddiası

Gaziantep'te kapkaç yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Kapkaç İddiası

Gaziantep'te kapkaç yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda kapkaç yaptığı belirlenen R.T, B.H, M.A.Y, A.R.U ve T.C'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

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