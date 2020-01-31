Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te güvenlik kameralarınca kaydedilen 2 kapkaç olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te güvenlik kameralarınca kaydedilen 2 kapkaç olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım'da Güzelyurt Mahallesi'nde, 23 Ocak'ta ise Akdere Mahallesi'nde meydana gelen 2 faili meçhul kapkaç olayıyla ilgili araştırmalarını tamamlandı.
Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.