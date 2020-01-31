Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

31.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:06

Gaziantep'te güvenlik kameralarınca kaydedilen 2 kapkaç olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım'da Güzelyurt Mahallesi'nde, 23 Ocak'ta ise Akdere Mahallesi'nde meydana gelen 2 faili meçhul kapkaç olayıyla ilgili araştırmalarını tamamlandı.

Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Kaynak: AA