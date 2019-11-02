Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

02.11.2019 19:23

Gaziantep'te gerçekleştirdikleri kapkaç anları güvenlik kameralarınca kaydedilen 4 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 4 Eylül ve 29 Ekim 2019 tarihlerinde meydana gelen 2 faili meçhul kapkaç olayının şüphelileri 4 zanlı tutuklandı.

Benzer suçlardan kayıtları bulunan ve güvenlik kameralarınca da görüntülenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA