Gaziantep'te "kapkaç" anı güvenlik kamerasında

11.09.2019 13:12

Gaziantep'te farklı tarihlerde 6 kişinin cep telefonlarını "kapkaç" yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 6 kişinin cep telefonlarının motosikletli 2 kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, şüphelilerin A.A. ve Ş.M.A. olduğunu belirledi.

Adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntüde, motosikletle giden iki şüphelinin, yol kenarında bekleyen iki kadının cep telefonunu alma anı yer alıyor.

Kaynak: AA