Gaziantep'te Kanala Düşen Kuzuyu İtfaiye Kurtardı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde su kanalına düşen kuzuyu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi kurtardı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde su kanalına düşen kuzuyu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karabacak isimli vatandaş, koyunlarını otlatırken sürüden ayrılan bir kuzu sulama kanalına düştü.
Kendi imkanlarıyla kuzuyu bulunduğu yerden çıkaramayan Karabacak, itfaiyeden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kanala girerek kuzuyu çıkarıp sahibine teslim etti.
Karabacak, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA