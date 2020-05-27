Gaziantep'te kan bağışı kampanyası
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Gaziantep'te kan bağışı kampanyası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar 50 ünite kan bağışında bulundu.

Gaziantep'te kan bağışı kampanyası
27.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:04

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar 50 ünite kan bağışında bulundu.

Gaziantep Türk Kızılay Kan Merkezi sorumlusu Dr. Ali Artaş, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, 50 kişinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

İnsan yaşamı için kanın çok önemli olduğuna değinen Artaş, tüm vatandaşların bu kampanyaya destek vermesini istedi.

Bağışta bulunanlardan 36 yaşındaki Hasan Aktaş, vatandaşlara kan vermeleri tavsiyesinde bulunarak, insanların hayatlarını kurtarabileceklerine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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