Gaziantep'te kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Valilik, Türk Kızılayı ve Şahinbey Belediyesinin işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bu yıl 9'uncusu düzenlelenen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları kan bağışına alıştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kan vermenin sağlık için önemine dikkati çeken Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Kan verenlerin kanı tazelenmiş oluyor. Daha sağlıklı oluyorlar. Hem de ihtiyaç sahiplerine kan temin ediyoruz. 9 yılda Kızılayımıza 12 bin 60 ünite kan bağışını kazandırdık. Bugün bağışımızın ayrı bir önemi var. Bir hafta sonra ramazan başlıyor. Kan bağışları azaldığı için bayrama kadar bu kan değerlendirilmiş olacak. 40 gün yetecek kadar kan toplamayı umuyoruz. Türkiye rekorunu da kırmak istiyoruz. Bugün Gaziantep Kızılayı dışında Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Mersin Kızılayı da kampanyamıza destek için buradalar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kan veren vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun."

Kampanya bu akşama kadar sürecek.