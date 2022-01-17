Gaziantep'te kamyonetle motosiklet çarpıştı, 2 yaralı - Haberler
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Gaziantep'te kamyonetle motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

Gaziantep'te kamyonetle motosiklet çarpıştı, 2 yaralı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesinde, Sıddık A. (26) idaresindeki 46 BA 551 plakalı kamyonetle Ramazan D. (38) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Güncel, Haber

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