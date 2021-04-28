Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Sefa Ozan Soylu'nun (23) kullandığı 27 AFE 987 plakalı motosiklet ile A.B. (36) idaresindeki 27 GA 017 plakalı kamyonet, İslahiye-Hassa kara yolu Altınüzüm Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Soylu, sevk edildiği Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Soylu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kamyonet sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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