Gaziantep'te kamyonet hırsızlığı iddiası

17.08.2019 12:37

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki kamyoneti çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Ağustos'ta İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin E.A. ve M.A. olduğunu belirledi.

Zanlılar, polisin ilçe merkezindeki adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı.

Kamyonete el konurken emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. ve M.A, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA