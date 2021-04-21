Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi
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Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi Gaziantep'te polisin operasyon düzenlediği kamyonette 2 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polisin operasyon düzenlediği kamyonette 2 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana ilinden Gaziantep'e gümrük kaçağı makaron getirileceği istihbaratı üzerine F.K. isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, Muammer Güler Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halinde olan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 2 milyon 900 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K.'nın yasal işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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