Gaziantep'te Kamyonet Devrildi: 6 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Fatih Danaoğlu idaresindeki 27 AIZ 41 plakalı kamyonet, Gaziantep-Adıyaman kara yolu Araban çıkışında kaldırım ve refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Mahmut Doğan, Hüseyin Akif, Yakup, İslim Ela ve Müjde Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA