Gaziantep'te kamulaştırılan mahalleye yapılan iş yerlerinin sahipleri belirlendi

06.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:42

Gaziantep'te Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine (KÜSGET) yakın olması nedeniyle belediyece kamulaştırılan ve site yönetimine satışı yapılan arsalara yaptırılan 85 iş yerinin hak sahipleri kura çekilerek belirlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince sanayi sitesine yakınlığı sebebiyle kamulaştırılan kırsal Göllüce Mahallesi'nin yerine KÜSGET tarafından yaptırılan 85 iş yerinin kura çekimi, KÜSGET hizmet binasında gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, kura töreninde yaptığı konuşmada, bu çalışmanın Gaziantep'te birlikte iş yapma modelinin en güzel örneği olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Büyükşehirin öncülüğünde, kooperatif başkanı ve yönetimi, esnafla el ele verip 8 ay içerisinde 85 iş yerinin yapımını tamamladı. Küçük sanayi sitesi diyoruz ama aslında 40 bin kişinin istihdam edildiği, Anadolu'da çoğu organize sanayinin 3-5 katı büyüklüğünde bir kapasiteye sahip bir sanayi. Siz büyüyeceksiniz ki organize sanayi büyüsün. Siz büyüyeceksiniz ki ara elemanlar yetişsin, Gaziantep büyüsün, Türkiye büyüsün."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sanayicilerden daha çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de örnek bir çalışma yaptık. Gönüllü dönüşümle köy kaldırdık. Hiç kimseyle mahkemelik olmadık. Bu dönüşümlere Büyükşehir olarak 100 milyon lira para harcadık. Her bir kardeşimin buradan mutlu ayrılmasını istiyorum. Küçük sanayi büyümelidir. Gaziantep'i Gaziantep yapan üretim şehri olmasıdır. Akşamdan sabaha üretim şehri olmadık. Kentin 3 kuşak, 4 kuşak, 5 kuşak bir üretim geçmişi var. Bu çok önemlidir. En büyük gücümüz üretim şehri olmamızdır. Elbette lezzetin başkentiyiz, elbette kültür üzerine çalışıyoruz ama Gaziantep'i Gaziantep yapan, tırnaklarıyla kazıya kazıya bugün 5 organize sanayi bölgesi olan, zor zamanda 6'ncı Büyükşehir olan ve yanında kaos varken 150 fabrika bitiren bir anlayıştır. Bu bir medeniyet ve kültürdür."

Üretimin ve alın terinin emrinde olduğunu aktaran Şahin, "Helal kazancın yanındayız, hizmetindeyiz, hizmetkarıyız. Gaziantep modeli, birlikte çalışma, iş yapma modeli. Ne kadar çok ekmek üretir, işçi çalıştırırsanız, alın teriyle burayı yükseltirsek bunu birlikte başarmış olacağız. 'Yükselen Gaziantep', işçisiyle, sanayisiyle yükselen Gaziantep için buradayız." dedi.

KÜSGET Başkanı Mustafa Kemal Güneş ise kendilerine yardım ve desteklerini esirgemeyen Şahin ve Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA