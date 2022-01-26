Gaziantep'te kamuda mesai saatlerine kar nedeniyle düzenleme - Haberler
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Gaziantep'te kamuda mesai saatlerine kar nedeniyle düzenleme

Gaziantep'te kamuda mesai saatlerine kar nedeniyle düzenleme

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksaklıkların önüne geçmek için kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlendiği bildirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksaklıkların önüne geçmek için kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlendiği bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksamaların önüne geçmek için 26-27-28 Ocak tarihlerinde kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30 13.00-16.00 olarak düzenlendiğini belirtti.

Gül, zorunlu olmadıkça bir süre araç kullanılmamasını da istedi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Ocak, kar, Güncel, Haber

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