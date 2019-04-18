Gaziantep'te, 'Kamu Yönetimi' sempozyumu

Gaziantep'te, '13'üncü Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu' düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Salonunda düzenlenen sempozyuma; Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile protokol üyeleri katıldı.

Sempozyum kapsamında 9'u yurt dışından olmak üzere, 95 üniversite, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisinden 46 profesör, 44 doçent, 116 doktor öğretim üyesi, 42 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden 89 araştırmacının bildiri sunduğu belirtildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sempozyumun açılışındaki konuşmasında, bilimsel buluşmaların önemli olduğunu belirterek, Güvenlik dediğimizde ve hatta geri planına baktığımızda, temel sorununun değerlerin ortadan kalkmasıyla güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Bu anlamda hakkına razı olmamak, herkesin daha çok kazanma isteği karşımıza çıkıyor. Bu durum karşısında insanlar hakkına razı gelmeyince kimi insan gıdaya hile karıştırıyor, kimi zaman siber saldırılar oluyor, kimi zaman da terör örgütleri devreye giriyor. O yüzden değerlerimize sahip çıkmalıyız dedi.

Kaynak: DHA