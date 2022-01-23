Gaziantep'te kamu görevlilerine idari izin

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 günlük idari izin verilirken, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 günlük idari izin verilirken, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi.

Gaziantep'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle belirli şartları taşıyan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildi. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının önümüzdeki hafta da devam edeceğini belirterek, hamile, engelli ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini duyurdu. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de 24 ile 28 Ocak tarihleri arasında tatil edildiğini açıklayan Gül, "Olumsuz hava şartları önümüzdeki hafta da devam edeceğinden hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri