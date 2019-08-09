09.08.2019 18:32

Gaziantep'te, kamu görevlileri bayramlaştı

GAZİANTEP'te Kurban Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Davut Gül, bayram tatiline gidenlerin trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Valilik binasında düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Davut Gül, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Gül, bayramda sürücüleri bayram trafiği nedeniyle uyararak dikkatli olmalarını gerektiğini belirterek, "Biz bayramda buradayız. Memleketlerine gidenler varsa onlarla bayramlaşmak istedik. Yolculuk yapacak olanlar trafiğe dikkat etsinler. Emniyet kemerlerini taksınlar. Kurallara uyduğumuz takdirde sevdiklerimize ulaşabiliriz. Bayramlar bir anlamda kırgınlıkları da ortadan kaldırmaktır. Birbirimizi daha çok severek ve sayarak saflarımızı sıklaştıralım. Şimdiden bayramınız mübarek olsun" dedi

Kaynak: DHA