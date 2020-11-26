GAZİANTEP - Kamu binalarından hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı
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GAZİANTEP - Kamu binalarından hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı

26.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:59

Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'ndeki kamu binalarından hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini belirledi.

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Adreslerinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin kamu binasına girmeleri ve çaldıkları malzemelerle bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

GAZİANTEP - Kamu binalarından hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kamu binalarından hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kamu binalarından hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kamu binalarından hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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