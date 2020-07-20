Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.
20.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:50
Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Binevler ve Karataş mahallelerinde kamu binalarında meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 zanlının kimliğini belirledi.
Adreslerinde yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların hırsızlık suçundan çok sayıda dosyalarının bulunduğu tespit edildi.
Kaynak: AA