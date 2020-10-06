Gaziantep'te kamp ortamında eğitim
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Gaziantep'te kamp ortamında eğitim

06.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:54
Gaziantep'te kamp ortamında eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı kamp etkinliğiyle, ortaokul ve lise öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ahlak ve maneviyat başta olmak üzere birçok alanda eğitim verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı kamp etkinliğiyle, ortaokul ve lise öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ahlak ve maneviyat başta olmak üzere birçok alanda eğitim verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 sürecinde ortaokul ile lise öğrencilerine motivasyon sağlamak ve zamanlarının faydalı şekilde değerlendirmesi amacıyla "Gençlerle Hasbihal" programı başlattı.

Program kapsamında gerçekleştirilecek olan Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Kampı ile öğrenciler, ahlak ve maneviyat, madde bağımlığı ve korunma yolları, temizlik, milli tarih ve milli şuur ile vatan sevgisi üzerine sohbet ortamında eğitim alacak ve yüzme de öğrenecek.

Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanı'nda gerçekleştirilecek ve 4 hafta sürecek kampta, 5 ayrı öğrenci grubu yer alacak ve her grup için haftada 1 gün kamp yapılacak.

Her öğrencinin 4 haftada 4 kez kampa gireceği ve ayda 50 öğrencinin katılacağı etkinliktez 1000 öğrencinin faydalanması hedefleniyor.

Kovid-19 tedbirleri alınarak yürütülecek kampta, öğrenciler salgın sürecinde doğayla iç içe keyifli zaman geçirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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